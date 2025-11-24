Наука и техника
19:10, 24 ноября 2025Наука и техника

Игру Battlefield 6 взломали

Хакеры взломали шутер Battlefield 6 спустя 45 дней после релиза игры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Скриншот: игра «Battlefield 6» 

Хакерская группировка Rune взломала новую игру Battlefield 6. Об этом представители группы заявили в посте на Reddit.

Энтузиастам удалось обойти встроенную в тайтл защиту примерно за 45 дней с момента релиза новой игры EA. Хакеры взломали только одиночную кампанию игры, которая стала доступна для прохождения. Они отметили, что онлайн-режим взломать не получилось: мультиплеер Battlefield 6 требует подключения к серверам EA.

Журналисты издания News9 LIVE заметили, что Battlefield 6 не имела поддержки обычной для игр технологии защиты Denuvo. Вместо нее EA использовала собственную защитную технологию под названием Javelin. «Эта защита продержалась больше месяца, что дольше, чем в некоторых недавних крупных играх, но она не могла продержаться вечно», — отметили авторы.

При этом пираты, стоящие за взломом, отметили, что игра защищена на довольно высоком уровне. Так, для запуска даже копии игры с отключенной защитой необходим компьютер с поддержкой Secure Boot и TPM 2.0.

Ранее хакеры из проекта Rune взломали несколько ранних версий игры Call of Duty.

В начале октября компания EA извинилась перед геймерами за неудачный запуск Battlefield 6. Проблема заключалась в том, что многие заранее оформившие предзаказ на шутер не смогли запустить игру после ее официального выхода.

