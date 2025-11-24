Глава МИД Швейцарии приедет в Россию

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис намерен приехать в Москву в феврале 2026 года

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис планирует посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства Берна в ОБСЕ. Об этом пишут РИА Новости.

«Мы намерены дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ, поэтому Иньяцио Кассис с самого начала объявил об одновременной поездке в Киев и Москву», — пояснил глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо.

В приоритете к Кассиса будет стоять поездка в феврале не только в Москву и Киев, но и в грузинский Тбилиси.

Ранее же глава МИД России Сергей Лавров, после встречи с Иньяцио Кассиса «на полях» недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что Швейцария утратила политический нейтралитет.

