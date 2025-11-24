Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:51, 24 ноября 2025Мир

Глава МИД Швейцарии приедет в Россию

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис намерен приехать в Москву в феврале 2026 года
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис планирует посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства Берна в ОБСЕ. Об этом пишут РИА Новости.

«Мы намерены дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ, поэтому Иньяцио Кассис с самого начала объявил об одновременной поездке в Киев и Москву», — пояснил глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо.

В приоритете к Кассиса будет стоять поездка в феврале не только в Москву и Киев, но и в грузинский Тбилиси.

Ранее же глава МИД России Сергей Лавров, после встречи с Иньяцио Кассиса «на полях» недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что Швейцария утратила политический нейтралитет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В мирный план США по Украине внесли изменения. Каковы результаты первого этапа переговоров в Женеве?

    Найдено природное средство для укрепления костей

    Марочко заявил о больших потерях ВСУ в боях у ЛНР

    В заднем проходе мужчины с запором нашли чашку

    Россияне признались в готовности «демпинговать» ради новой работы

    Желающих попробовать одну сексуальную практику людей предупредили о мерах предосторожности

    Раскрыта позиция США по трехсторонней встрече с Европой и Украиной

    Глава МИД Швейцарии приедет в Россию

    Стало известно о подготовке Европы к одному важному решению Трампа

    Астроном заявил о резкой смене курса «инопланетного корабля» в Солнечной системе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости