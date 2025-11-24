Россия
16:04, 24 ноября 2025Россия

Лежащего рядом с пистолетом пациента нашли в раздевалке в российской клинике

В Петербурге лежащего рядом с пистолетом пациента нашли в клинике Боткина
Майя Назарова

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге лежащего рядом с пистолетом пациента нашли на полу в раздевалке клиники имени Боткина. Спасти россиянина не удалось. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Очевидцы рассказали, что больной должен был проходить процедуру по очищению крови. Пациент лечился планово, периодически появлялся на диализе.

Как мужчина сумел пронести оружие в медучреждение, сейчас выясняется.

На месте происшествия начали проводить работу сотрудники правоохранительных органов.

До этого стало известно, что трех пациентов больницы в Тульской области попытались лишить жизни трубой. Потерпевших поместили в реанимацию, им оказывается помощь.

Еще раньше пациент с ножом напал на врачей в городской больнице Иркутска.

