Лежащего рядом с пистолетом пациента нашли в раздевалке в российской клинике

В Санкт-Петербурге лежащего рядом с пистолетом пациента нашли на полу в раздевалке клиники имени Боткина. Спасти россиянина не удалось. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Очевидцы рассказали, что больной должен был проходить процедуру по очищению крови. Пациент лечился планово, периодически появлялся на диализе.
Как мужчина сумел пронести оружие в медучреждение, сейчас выясняется.
На месте происшествия начали проводить работу сотрудники правоохранительных органов.
До этого стало известно, что трех пациентов больницы в Тульской области попытались лишить жизни трубой. Потерпевших поместили в реанимацию, им оказывается помощь.
Еще раньше пациент с ножом напал на врачей в городской больнице Иркутска.