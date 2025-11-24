Спорт
Месси установил исторический рекорд по результативным действиям

Юлия Мискевич
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Cheng Min / XinHua / Global Look Press

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси первыми среди футболистов дошел до отметки в 1300 результативных действий за карьеру. Об этом сообщает BBC.

Это достижение ему удалось сделать в четвертьфинальном матче плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) против «Цинциннати» (4:0). В нем нападающий отметился забитым мячом, а также тремя голевыми передачами.

Теперь за карьеру на счету аргентинца — 896 голов и 404 передачи. За испанскую «Барселону» форвард сделал 941 результативное действие, за «Интер Майами» — 117, за французский «Пари Сен-Жермен» — 66, а за сборную Аргентины — 176. Реализовать это получилось в 1135 матчах.

