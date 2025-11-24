Интернет и СМИ
02:31, 24 ноября 2025Интернет и СМИ

Пассажир самолета оккупировал туалет из-за позорного происшествия

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: KITTIKUN YOKSAP / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Blarglefarble44026 рассказал о своем неудачном опыте полета из Нью-Джерси в Даллас. По словам американца, как только он занял свое место, в его животе начались сильные спазмы, что спровоцировало вазовагальный обморок.

«Я был без сознания 10-15 секунд или чуть дольше. Очнувшись, я заверил соседей, что все хорошо, да и боль прошла. Вот только я что-то не припоминал, чтобы на сиденье был какой-то маленький комочек, давящий на анус. Потому что его там и не было. Потом я понял, что обделался прямо там, в своем кресле. Теплый, мокрый, распространяющийся повсюду ужас», — поделился автор.

Решив, что ему точно не стоит вставать во время взлета и подготовки к нему, парень затаился, сидя в испачканных штанах и надеясь, что другие пассажиры не будут привлечены неприятным запахом. Как только борт набрал высоту, он протиснулся через мужчину с соседнего кресла и помчался по салону в сторону туалета.

«Следующие 20 минут я провел голышом в туалете самолета под углом в 30 градусов, занимаясь самой недостойной уборкой в ​​истории авиации крошечными бумажными полотенцами и розовым мылом. Нижнее белье оказалось в мусорном ведре. Каким-то образом мне удалось привести себя в порядок и остаток полета прошел без приключений, хотя я и улавливал изредка легкий запах этого происшествия», — порадовался автор.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра. После этого он превратился в «уродливый фонтан фекалий».

