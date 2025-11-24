Силовые структуры
Раскрыты детали боя с диверсантами в российском регионе

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ сообщили о нейтрализации двух человек, которые готовили диверсию на железной дороге в Алтайском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным ФСБ, злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании. Их нейтрализовали ответным огнем.

Двое диверсантов пытались установить сбрасывающее устройство на участке железной дороги Алтайская – Бийск. Ими оказались местные жители. Злоумышленников завербовали представители террористической организации – по заданию куратора они готовили диверсии за деньги.

Во время установки устройства диверсантов выявили сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дел по трем статьям — 281 («Диверсия»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

