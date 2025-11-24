Россиянка обезглавила своего ребенка. У нее подозревают шизофрению. Правда ли, что это болезнь так опасна?

Психиатр Лебедев: Люди с шизофренией чаще сами становятся жертвами преступлений

16 ноября в пруду на востоке Москвы нашли останки шестилетнего ребенка, в преступлении практически сразу созналась его мать, жительница подмосковной Балашихи. Вскоре стало известно, что у женщины были серьезные проблемы с психикой, источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что у женщины была шизофрения. Она принимала препараты для профилактики, лечения и сдерживания приступов, но совмещала их с запрещенными веществами. В сети диагноз женщины моментально назвали одной из причин случившегося. «Лента.ру» разбиралась, действительно ли шизофрения делает человека опасным для окружающих.

Развод, наркотики, долги

Известно, что, когда к женщине пришли следователи, она немедленно созналась и написала явку с повинной, но назвать причину своего поступка так и не смогла. Точной и официальной информации о том, какой именно диагноз у нее был, как протекала болезнь и какое лечение она получала, пока нет.

Лишь со слов знакомых, которые беседовали с журналистами, известно, что россиянка недавно развелась. После развода бывшие супруги поделили детей: дочь осталась с отцом, а сын — с матерью. Как утверждают соседи, мальчик был серьезно болен: почти не ходил и плохо разговаривал.

Кадр: СК России

Местная жительница, которая помогала женщине снять квартиру в ЖК «Алексеевская роща» в Балашихе, вспоминает, что вначале та выглядела и разговаривала абсолютно нормально, хорошо ухаживала за ребенком — он был чистым, опрятным и не выглядел истощенным. Однако спустя время ее поведение изменилось. Она казалась напуганной, тревожной.

Однажды женщина призналась знакомой, что употребляет наркотики и стоит на учете у психиатра. Помимо этого, она погрязла в долгах, годами занимая и перезанимая деньги в разных микрокредитных организациях

После того, как дело стало резонансным, выяснилось, что женщина ранее уже проявляла агрессию к сыну. По версии следствия, сотрудники социальных служб знали об этом, о диагнозе женщины и о других проблемах в семье, но ничего не предприняли.

«Большинство людей с шизофренией не совершают преступлений»

Врач-психиатр, психотерапевт медицинского центра «UNI Клиник» Василий Лебедев объясняет, что сам по себе диагноз «шизофрения» не делает человека опасным. Людей с этим заболеванием не лишают гражданских прав, в том числе права воспитывать детей.

По словам психиатра, опасное криминальное поведение возникает не из-за самого диагноза. Обычно надлом происходит, когда на болезнь накладываются другие факторы. Самые распространенные из них — это отсутствие лечения, употребление алкоголя и наркотиков, социальная дезадаптация, то есть отсутствие дома, поддержки семьи и друзей или распад семьи. Все это может спровоцировать обострение психоза — состояния, когда человек не осознает свои действия и не контролирует их.

Абсолютное большинство людей с шизофренией не совершает преступлений. Риск того, что случайный человек на улице пострадает от незнакомца с шизофренией, крайне низок Василий Лебедев психиатр, психотерапевт

Фото: WIN-Initiative/Neleman / Getty Images

Как часто люди с шизофренией совершают преступления?

Оценить уровень преступности среди людей с шизофренией довольно трудно. Лебедев объяснил, что такой статистики просто не существует: данные о психических заболеваниях граждан защищены медицинской тайной, поэтому врачи и Минздрав не передают их в МВД.

Однако органы правопорядка ведут собственную статистику, правда в ней фиксируются только преступления, а не диагнозы подозреваемых. Психиатр добавил, что какие-то данные предоставляет судебно-психиатрическая экспертиза (СПЭ). Ее назначают органы следствия, когда преступление уже совершено и нужно оценить вменяемость подозреваемого

«На основе этих данных и научных публикаций российских психиатров можно выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, среди всех лиц, проходивших стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, на долю шизофрении приходится около 15-20 процентов», — рассказал Лебедев.

Также врач отметил, что люди, у которых подтверждено наличие шизофрении, чаще обвиняются в совершении тяжких преступлений против жизни и здоровья других лиц. Наконец, в подавляющем большинстве эти люди в момент совершения преступления находились под влиянием психической симптоматики — галлюцинаций или бреда.

Статистика выглядит пугающе, но, как указал Лебедев, к реальной жизни применять ее можно лишь с поправкой на то, что она не учитывает пациентов с шизофренией, которые никогда не совершали никаких преступлений. Психиатр заверил, что таких людей намного больше, чем преступников.

Фото: kieferpix / Getty Images

Гораздо чаще люди с этим диагнозом сами становятся жертвами преступлений или несчастных случаев Василий Лебедев психиатр, психотерапевт

Общие сведения о преступности в России также подтверждают, что психические заболевания не являются частой и тем более основной их причиной. отметил он. «Общее число зарегистрированных преступлений исчисляется миллионами — около 2-2,5 миллиона в год. Из них только 0,1 процента совершены невменяемыми лицами. Среди них только часть больны шизофренией, а остальные — другими психическими заболеваниями», — рассказал психиатр.

Как распознать симптомы шизофрении?

Хотя шизофрения прямо не связана с преступностью, считать ее несерьезной болезнью — большая ошибка. Поэтому Лебедев призвал не заниматься самодиагностикой, опираясь на симптомы, которые описываются в интернете или в кино.

«Шизофрению называют королевой психиатрии. Ее изучают более 150 лет, и до сих пор специалисты открывают все новые и новые аспекты этого заболевания. Универсальных лабораторных маркеров шизофрении не существует, ее симптомы очень разнородны и зависят от формы и стадии расстройства», — рассказал психиатр.

Какие симптомы есть у шизофрении? Шизофрения влияет на мышление, чувства и поведение человека. Заболевание может проявляться сочетанием галлюцинаций, бреда, дезорганизованного мышления и поведения. Люди с этим заболеванием могут слышать голоса в голове, видеть образы, верить в то, чего нет на самом деле, быть крайне обеспокоенными или вести себя по-детски глупо. У некоторых симптомы напоминают депрессию: человек не следит за гигиеной, не проявляет эмоции и избегает личных контактов. В целом не существует универсальных и четких критериев того, как протекает болезнь. Единственной более или менее общей чертой является то, что пациенты, особенно во время острой фазы, не понимают, что больны, и могут отказываться от лечения.

По словам Лебедева, верно диагностировать это заболевание может только профессионал. «Поэтому главное, что необходимо для раннего выявления психических расстройств — это как можно раньше получить консультацию врача-специалиста — не невролога, не психолога, не коуча, а именно врача-психиатра или врача-психотерапевта», — заявил Лебедев.

Врач отметил, если выявить болезнь своевременно, это поможет предотвратить развитие острой фазы. Благодаря этому человек не потеряет связь с реальностью и сохранит способность контролировать свои действия.