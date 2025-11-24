Стало известно о новой попытке Ермака надавить на главу САП

«УП»: Ермак попытался подготовить дело против главы САП Клименко

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак попытался надавить на главу Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко из-за публикации материалов по «делу Миндича». Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

«Ермак в очередной раз поставил задачу силовикам готовить подозрение руководителю САП Александру Клименко», — сказано в публикации.

Ранее Ермак уже принимал участие в гонениях на независимые антикоррупционные структуры республики — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ опубликовало материалы расследования. В деле оказались замешаны чиновники высокого уровня. В причастности к коррупционным схемам также подозревают Ермака.

Ранее «Украинская правда» объяснила назначение Ермака главой делегации на переговорах с США, Россией и партнерами Украины попыткой президента Украины Владимира Зеленского спасти его от подозрения антикоррупционных органов в связи с делом близкого к главе государства предпринимателя Тимура Миндича.