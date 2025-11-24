Спорт
11:16, 24 ноября 2025Спорт

Стало известно о травме Симоняна незадолго до смерти

Почетный президент РФС Колосков: Незадолго до смерти Никита Симонян сломал ногу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Никита Симонян

Никита Симонян. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о травме лучшего бомбардира в истории московского «Спартака» Никиты Симоняна, полученной им незадолго до смерти. Его цитирует ТАСС.

Колосков вспомнил, что неделю назад они с Симоняном вместе обедали у одного из общих друзей. Спустя несколько дней ему рассказали, что Симонян сломал ногу.

«Когда я узнал диагноз, мне, честно говоря, стало тревожно. Но я думал, что Никита Павлович выдержит — все-таки он человек мужественной, спортивной закалки», — сказал Колосков.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян уточнил, что прославленного футболиста госпитализировали 20 ноября.

Симонян являлся лучшим бомбардиром в истории «Спартака», за который выступал с 1949 до 1959 год. Всего в его активе 160 голов за красно-белых. Вместе с командой он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и дважды брал Кубок страны. Кроме того, в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом на Играх в Мельбурне в 1956 году.

    Все новости