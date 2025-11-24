В Бразильской конфедерации футбола отреагировали на смерть Симоняна

Сейшас из CBF выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Директор по коммуникациям Бразильской конфедерации футбола (CBF) Фабио Сейшас отреагировал на смерть лучшего бомбардира в истории московского «Спартака» Никиты Симоняна. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, Симонян стал другом бразильского футбола. «И особенно Пеле во время чемпионата мира 1958 года. Его история — часть и нашего пути как нации, которая играет в футбол и любит его», — заявил Сейшас. Он также выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Ранее стали известны дата и место церемонии прощания с Симоняном. Она пройдет 27 ноября на стадионе «Лукойл Арена».

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В Союзе ветеранов футбола России рассказали, что бывший футболист почувствовал себя плохо 20 ноября, после чего его госпитализировали.