В Госдуме высказались о принципах рассмотрения плана Трампа в России

Депутат Чепа: Россия будет рассматривать план перемирия комплексно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Если ту или иную позицию в мирном плане рассматривать по пунктам, предлагая контрмеры, то обе стороны опять придут в никуда. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио допустил, что для рассмотрения нового плана по урегулированию конфликта на Украине может понадобиться еще немного времени. По его словам, гораздо важнее то, что в ходе переговоров в Женеве США и Украине удалось достичь существенного прогресса.

Депутат отметил, что на недавно опубликованный план президента США Дональда Трампа реакция в России и на Украине была абсолютно разной. В нем были пункты, которые вызывают у России вопросы, однако сам подход был заложен правильный, уточнил он. Парламентарий также предположил, что Трамп знал, что с президентом Владимиром Зеленским будет сложнее, потому что Россия и США в Анкоридже все-таки договаривались.

«На каждую меру может быть контрмера, и это может продолжаться бесконечно. Я думаю, что опять будут срывы сроков. Но они должны выработать свою позицию, и тогда нам надо будет уже приступать защищать наши интересы. На Западе будут пытаться замылить переговоры, поэтому России придется очень последовательно в комплексе рассматривать все эти позиции», — сказал Чепа.

Ранее Рубио заявил, что американская и украинская делегации работают над тем, чтобы скорректировать мирный план по Украине и достичь того, чтобы лидеры двух стран одобрили эти изменения. Он отметил, что российская сторона не задействована в этом процессе, поскольку Вашингтону известно о приоритетах Москвы

