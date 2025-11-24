Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:25, 24 ноября 2025Мир

В МИД России предупредили о последствиях возвращения наемников

Мирошник: Наемники везут с Украины боевой опыт
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Иностранные наемники, сражающиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), везут на родину боевой опыт, что может привести к всплеску радикальной активности. Об этом предупредил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с aif.ru.

«Они (наемники) везут к себе домой боевую подготовку. И после этого вы получите взрывы, терроризм, вы получите всплеск какой-то радикальной активности. Но в некоторых вопросах объяснить действия европейских государств не получается» — подчеркнул Мирошник.

По его словам, государства, откуда приходят иностранные наемники ВСУ, никак не осуждают участие своих граждан в конфликте на территории Украины.

Ранее стало известно, что колумбийские дезертиры ВСУ разыскиваются в Харьковской области. Из украинских войск сбежали около 20 бойцов колумбийского происхождения. Отмечается, что подобный инцидент происходит не в первый раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об изменении 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

    Зеленский осудил продвигающих российскую позицию на Западе «субъектов из Украины»

    Экс-советник Кучмы увидел в словах Трампа сигнал Зеленскому

    Использование телефона перед сном признали фактором риска для здоровья

    Неспособным заснуть за полчаса людям дали совет

    Женщину и ее сына госпитализировали после нападения детей возле начальной школы

    Стало известно о действиях делегаций США и Украины после переговоров в Женеве

    Зятя Трампа заметили на переговорах в Женеве

    Новый мэр Нью-Йорка обвинил Трампа в деспотизме

    Фон дер Ляйен назвала условия ЕС для урегулирования на конфликта Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости