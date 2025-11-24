Бывший СССР
«Закончим эту тягомотину в ближайшее время». Лукашенко высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Лукашенко: Тягомотина с Украиной закончится в ближайшее время
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

В Белоруссии и России высказались о сроке завершения конфликта на Украине. Так, белорусский лидер Александр Лукашенко выразил мнение, что это произойдет в скором времени.

«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время», — сказал Лукашенко. Более конкретных сроков он не назвал.

В России ожидают окончания конфликта на Украине в 2026 году

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков считает, что специальная военная операция (СВО) на Украине завершится в 2026 году.

Он рассказал о проведенном на Украине опросе, который показал, что 80 процентов граждан выступают за немедленное заключение мира. Пушков заявил, что люди осознают, что зима в стране может выдаться непростой, так как российские военные целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины.

СВО предрекли окончание в 2026 году в случае потери Киевом поддержки

Политолог Николай Топорнин считает, что конфликт завершится в 2026 году в случае потери Киевом поддержки. Он уточнил, что в настоящее время половина бюджета Украины формируется за счет взносов от западных стран, а вооружение поставляется в основном из США.

«Если военная и финансовая помощь останутся на сегодняшнем уровне, то, на мой взгляд, ВСУ могут сопротивляться еще долго. У них там заготовленные позиции, оборонительная коммуникация. И мы видим, что все это у них серьезно и основательно. Поэтому есть сомнения, что ВСУ сдадут позиции быстро. Это может очень долго продолжаться при соответствующей поддержке Запада», — сказал он. По словам Топорнина, пока гражданское население Украины мало что может решать из-за военного положения в стране, которое не подразумевает проведение выборов.

С версией о том, что СВО скоро закончится, если европейские страны прекратят поддержку Киева, согласился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Когда это произойдет, конфликт закончится достаточно быстро, отметил он.

