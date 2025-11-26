В России призвали привлекать к научной работе ветеранов СВО

Чернышенко заявил о необходимости привлекать в науку инженеров-ветеранов СВО

Российские вузы и научные организации должны активно вовлекать инженеров-ветеранов в работу. Такое мнение высказал мнение вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

Об этом он упомянул в ходе выступления на V Конгрессе молодых ученых.

«Во всем мире, в странах НАТО идет охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий и которые могут привносить существенный вклад в становление технологической науки», — указал он.

Как считает Чернышенко, нужно привлекать этих людей к технологическим проектам. Также вице-премьер отметил, что для эффективной работы над технологическими проектами ветеранам потребуется дополнительное обучение.

Ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что большинство демобилизованных ветеранов специальной военной операции заняты в сферах торговли, транспорта, строительства, государственного управления, а также на обрабатывающих производствах. Помимо этого, она напомнила, что трудоустройство военнослужащих находится на особом контроле президента России Владимира Путина.

В свою очередь, глава государства назвал ветеранов СВО настоящей элитой России. По его словам, российские власти продолжат и дальше опираться на участников спецоперации.