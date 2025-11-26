Назван малоизвестный фактор повышения риска деменции

Aging: Тяжелые инфекции увеличивают риск развития деменции спустя годы

Тяжелая инфекция, из-за которой человека кладут в больницу, может иметь последствия для мозга даже спустя годы. К такому выводу пришли ученые из Национального университета Сингапура. Их метаанализ, опубликованный в журнале Aging, показал: госпитализация по причине инфекции повышает риск развития деменции на 83 процента.

Исследователи проанализировали данные 16 крупных исследований, в которых участвовали более 4,2 миллиона человек. Они сравнили, насколько часто деменция развивается у людей, перенесших инфекцию со стационарным лечением, и у тех, кто не попадал в больницу по этой причине. Во всех работах результат оказался одинаковым: перенесенная инфекция заметно увеличивает долгосрочный риск когнитивных нарушений.

Особенно сильная связь обнаружена при сепсисе — тяжелой системной инфекции. Повышенный риск наблюдался также после пневмонии, инфекций мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей. Причем вероятность деменции оставалась выше нормы не только в первый год после болезни, но и на протяжении многих последующих лет.

Ученые считают, что дело может быть в системном воспалении: во время тяжелой инфекции воспалительные молекулы могут проникать в мозг, повреждать нервные клетки и усиливать накопление токсичных белков. У пожилых людей, у которых иммунная система восстанавливается медленнее, этот процесс может быть особенно заметным.

Авторы исследования подчеркивают, что пациентам старшего возраста необходимо уделять больше внимания когнитивному здоровью после выписки. По их мнению, профилактика деменции должна учитывать не только привычки и наследственность, но и перенесенные инфекции как важный фактор риска.

Ранее стало известно, что люди, одновременно страдающие депрессией и бессонницей, имеют почти вдвое более высокий риск деменции.