Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:07, 26 ноября 2025Наука и техника

Назван малоизвестный фактор повышения риска деменции

Aging: Тяжелые инфекции увеличивают риск развития деменции спустя годы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Тяжелая инфекция, из-за которой человека кладут в больницу, может иметь последствия для мозга даже спустя годы. К такому выводу пришли ученые из Национального университета Сингапура. Их метаанализ, опубликованный в журнале Aging, показал: госпитализация по причине инфекции повышает риск развития деменции на 83 процента.

Исследователи проанализировали данные 16 крупных исследований, в которых участвовали более 4,2 миллиона человек. Они сравнили, насколько часто деменция развивается у людей, перенесших инфекцию со стационарным лечением, и у тех, кто не попадал в больницу по этой причине. Во всех работах результат оказался одинаковым: перенесенная инфекция заметно увеличивает долгосрочный риск когнитивных нарушений.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Особенно сильная связь обнаружена при сепсисе — тяжелой системной инфекции. Повышенный риск наблюдался также после пневмонии, инфекций мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей. Причем вероятность деменции оставалась выше нормы не только в первый год после болезни, но и на протяжении многих последующих лет.

Ученые считают, что дело может быть в системном воспалении: во время тяжелой инфекции воспалительные молекулы могут проникать в мозг, повреждать нервные клетки и усиливать накопление токсичных белков. У пожилых людей, у которых иммунная система восстанавливается медленнее, этот процесс может быть особенно заметным.

Авторы исследования подчеркивают, что пациентам старшего возраста необходимо уделять больше внимания когнитивному здоровью после выписки. По их мнению, профилактика деменции должна учитывать не только привычки и наследственность, но и перенесенные инфекции как важный фактор риска.

Ранее стало известно, что люди, одновременно страдающие депрессией и бессонницей, имеют почти вдвое более высокий риск деменции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    Лежавшие на заднем сиденье машины останки ее владельца не замечали две недели

    Раскрыты планы Великобритании по Украине

    Аглаю Тарасову признали виновной в контрабанде наркотиков. Какой приговор вынесли актрисе?

    Мужчина изнасиловал девушку, лишил ее жизни шнурком и был пойман благодаря туристам

    Назван малоизвестный фактор повышения риска деменции

    Гоблин назвал загадкой один закон в России

    Михалков назвал «Оскар» премией вашингтонского обкома

    Россиянин сделал ставку на матч АПЛ и выиграл более 11,5 миллиона рублей

    Появилось видео удара десятью ФАБ по Гуляйполю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости