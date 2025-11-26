Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:41, 26 ноября 2025Наука и техника

Российский Су-35С «прижал к земле» F-16 и Mirage в зоне СВО

Чемезов: Российский Су-35С прижал к земле украинские F-16 и Mirage в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российский истребитель Су-35С вынудил украинские боевые самолеты F-16 и Mirage западного производства летать на малых высотах в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Су-35С прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу. А бьет цели нередко на предельных дальностях — это сотни километров», — сказал руководитель.

По его словам, действия российского Су-35С не позволяют американским F-16 и французским Mirage выйти на рубеж пуска ракет класса «воздух-воздух».

Также от Су-35С, как заметил глава госкорпорации, «сильно достается зенитным комплексам противника». «В умелых руках Су-35С творит чудеса», — сказал Чемезов, добавив, что летчики высоко оценивают характеристики данного истребителя.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Ранее «Ростех» сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках гособоронзаказа передала Минобороны России новую партию самолетов Су-35С.

В октябре госкорпорация заметила, что Су-35С эффективно «охотится» на вражеские цели в зоне СВО, выступая в роли «универсального солдата».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла попытку СБУ взорвать самолет с высокопоставленным российским чиновником

    Книгу «Оно» изъяли после жалоб на ЛГБТ-контент

    Хейтеры довели Седокову до слез

    К спору банков и маркетплейсов о скидках подключилась ФАС

    Россияне рассказали о влиянии гороскопов на жизнь

    Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk

    Генсек НАТО сделал заявление о продолжении помощи Украине

    Раненый участник СВО рассказал на видео о вымогательстве у него денег

    Россиянка изрезала трехлетнего сына из-за плача

    Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости