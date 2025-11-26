Российский Су-35С «прижал к земле» F-16 и Mirage в зоне СВО

Чемезов: Российский Су-35С прижал к земле украинские F-16 и Mirage в зоне СВО

Российский истребитель Су-35С вынудил украинские боевые самолеты F-16 и Mirage западного производства летать на малых высотах в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Су-35С прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу. А бьет цели нередко на предельных дальностях — это сотни километров», — сказал руководитель.

По его словам, действия российского Су-35С не позволяют американским F-16 и французским Mirage выйти на рубеж пуска ракет класса «воздух-воздух».

Также от Су-35С, как заметил глава госкорпорации, «сильно достается зенитным комплексам противника». «В умелых руках Су-35С творит чудеса», — сказал Чемезов, добавив, что летчики высоко оценивают характеристики данного истребителя.

Ранее «Ростех» сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках гособоронзаказа передала Минобороны России новую партию самолетов Су-35С.

В октябре госкорпорация заметила, что Су-35С эффективно «охотится» на вражеские цели в зоне СВО, выступая в роли «универсального солдата».