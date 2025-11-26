Спорт
22:41, 26 ноября 2025Спорт

«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России Пути РПЛ

«Спартак» победил «Локомотив» и вышел в полуфинал Кубка России Пути РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Локомотивом» и вышел в полуфинал Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторая четвертьфинальная встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили нападающие Манфред Угальде, Маркиньос Коста и полузащитник Пабло Солари. У хозяев отличились хавбек Алексей Батраков и форвард Николай Комличенко.

В первом матче «Спартак» также одержал победу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

