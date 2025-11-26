Экономика
16:52, 26 ноября 2025Экономика

У Тимура Батрутдинова могут изъять недвижимость в Москве. Комик говорил, что из его квартиры видны «лучшие закаты»

Имущество комика Тимура Батрутдинова захотели передать для государственных нужд
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы подал в Бабушкинский районный суд заявление с просьбой об изъятии имущества российского комика Тимура Батрутдинова. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Известно, что иск был подан одновременно к нескольким ответчикам — всего к 31 человеку. В базе Мосгорсуда уточняется, что заявление было подано 21 ноября.

Имущество актера попросили изъять «для государственных нужд». Его недвижимость оказалась в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии. Подготовка дела Батрутдинова к разбирательству в суде начнется 18 декабря.

Коммуналку за квартиру актера взыскали через суд

Летом 2025 года московский суд взыскал с экс-резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова плату за жилищно-коммунальные услуги. Информацию подтвердили представители инстанции.

Выяснилось, что иск к актеру об оплате поступил в суд 12 августа. С него взыскали плату за коммунальные платежи, тепло и свет — при этом точная сумма не раскрывается.

Согласно данным суда, речь идет о квартире комика на юго-востоке Москвы.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Батрутдинов рассказал о своей квартире в Печатниках

Тимур Батрутдинов заявил, что из окон его московской квартиры в Печатниках открываются самые красивые закаты. О главных городах в своей жизни актер рассказал в беседе с журналом «Москвич».

По словам комика, хотя он родился в Подольском районе Московской области, все свое детство Батрутдинов провел в городе Балтийск Калининградской области. Сейчас же артист проживает на юго-востоке столицы, в Печатниках.

«Из окон моей московской квартиры видны самое широкое место Москвы-реки Нагатинская пойма и Южный порт, а еще лучшие в Москве закаты», — отметил комик. Он добавил, что предпочитает свой район всем остальным — летом он гуляет по парку «Печатники», а также катается по набережной на велосипеде или лонгборде.

