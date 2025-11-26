Захарова высмеяла фон дер Ляйен

Захарова: ИИ отказался бы от ассоциаций с главой ЕК фон дер Ляйен

Искусственный интеллект (ИИ) отказался бы от того, чтобы его ассоциировали с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о председателе ЕК, передает РИА Новости.

«Думаю, что ИИ отказался бы от ассоциаций в какой-либо степени с Урсулой фон дер Ляйен. Я думаю, что он бы проанализировал все и сказал, что нет, он в эти игры не играет», — предположила дипломат.

Так Захарова ответила на вопрос о том, смог бы ИИ заменить главу Еврокомиссии. Она добавила, что фон дер Ляйен является человеком, разрушающим «устои, порядки, обычаи и традиции, которые формировались в Европе десятилетиями».

17 ноября Ирландский совет по гражданским свободам (ICCL) подал жалобу на Еврокомиссию за использование моделей генеративного ИИ. Организация пыталась выяснить источники, лежащие в основе заявления фон дер Ляйен о том, что в следующем году «ИИ достигнет паритета с людьми».