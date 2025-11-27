Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:08, 27 ноября 2025Наука и техника

Доступная добавка оказалась способна замедлять болезнь Альцгеймера

NI: Аминокислота аргинин очищает мозг от токсичных белковых скоплений
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: freepik / Designed by freepik

Аминокислота аргинин, которую используют как доступную добавку при высоком давлении и болях в груди, неожиданно проявила способность очищать мозг от характерных для болезни Альцгеймера токсичных белковых скоплений. В эксперименте, опубликованном в Neurochemistry International (NI), ученые показали: добавление аргинина в питьевую воду мышей значительно уменьшает количество амилоидных бляшек в мозге и ослабляет связанные с ними воспалительные процессы.

Мыши, получавшие аргинин, демонстрировали меньше поведенческих нарушений и имели более «спокойный» профиль генов, отвечающих за воспаление в нервной системе. Эксперименты на мушках-дрозофилах и в пробирках подтвердили: аргинин способен препятствовать неправильному сворачиванию белков и тормозить образование амилоидных агрегатов — ключевого молекулярного признака Альцгеймера. Дополнительный плюс — аргинин легко проходит через гематоэнцефалический барьер, что делает его реальным кандидатом для лекарственной терапии.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Исследователи подчеркивают: аргинин безопасен и уже широко применяется в медицине, что теоретически позволяет быстро перейти к клиническим испытаниям на людях. Однако в опытах использовались высокие дозы, и пока неизвестно, какие количества будут безопасны и эффективны для человека.

Ранее стало известно, что физическая активность в среднем и пожилом возрасте может почти вдвое снижать риск деменции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал Украине совет по территориям

    «Мы сами пришли в органы!» Пожизненно осужденный по делу о подрыве Крымского моста выступил с эмоциональной речью

    Путин оценил ущерб России из-за черного импорта через Казахстан

    Предпочитающих хранить сбережения в наличных стало больше

    Назван главный признак идеального города в России

    Эстония согласилась отправить войска на Украину с условием

    Доступная добавка оказалась способна замедлять болезнь Альцгеймера

    Упавший за борт в Таиланде россиянин найден бездыханным в море спустя два дня

    В России рассказали о юридических условиях заключения мира с Украиной

    Россиянин обвинил врачей во лжи о смерти беременной жены и нерожденного ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости