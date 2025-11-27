Доступная добавка оказалась способна замедлять болезнь Альцгеймера

NI: Аминокислота аргинин очищает мозг от токсичных белковых скоплений

Аминокислота аргинин, которую используют как доступную добавку при высоком давлении и болях в груди, неожиданно проявила способность очищать мозг от характерных для болезни Альцгеймера токсичных белковых скоплений. В эксперименте, опубликованном в Neurochemistry International (NI), ученые показали: добавление аргинина в питьевую воду мышей значительно уменьшает количество амилоидных бляшек в мозге и ослабляет связанные с ними воспалительные процессы.

Мыши, получавшие аргинин, демонстрировали меньше поведенческих нарушений и имели более «спокойный» профиль генов, отвечающих за воспаление в нервной системе. Эксперименты на мушках-дрозофилах и в пробирках подтвердили: аргинин способен препятствовать неправильному сворачиванию белков и тормозить образование амилоидных агрегатов — ключевого молекулярного признака Альцгеймера. Дополнительный плюс — аргинин легко проходит через гематоэнцефалический барьер, что делает его реальным кандидатом для лекарственной терапии.

Исследователи подчеркивают: аргинин безопасен и уже широко применяется в медицине, что теоретически позволяет быстро перейти к клиническим испытаниям на людях. Однако в опытах использовались высокие дозы, и пока неизвестно, какие количества будут безопасны и эффективны для человека.

Ранее стало известно, что физическая активность в среднем и пожилом возрасте может почти вдвое снижать риск деменции.