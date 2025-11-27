Искавший Усольцевых волонтер выступил с заявлением после появления новой детали в деле

Aif.ru: Связь с Усольцевой пропала на сутки раньше из-за особенностей местности

Искавший пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых волонтер и блогер Александр Кучерявый выступил с заявлением после появления новой детали в деле, пишет aif.ru.

Ранее SMM-менеджер Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн заявила, что Ирина перестала выходить в мессенджеры еще 27 сентября, хотя официальной датой бесследного исчезновения семьи в тайге Красноярского края считается 28 сентября.

По словам волонтера Кучерявого, связь с Усольцевой пропала на сутки раньше из-за особенностей местности.

«В той местности, где они пропали, в принципе связи нет. Чтобы ее поймать, надо куда-то прям глубоко в гору уходить», — пояснил он.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Их следов не нашли до сих пор. Ранее появились сведения, что при обыске в машине, оставленной на месте начала похода, обнаружили пакеты, женскую сумку, детское кресло и 300 тысяч рублей наличными.