Российский «Бумеранг» оценили

ТАСС: FPV-дрон «Бумеранг» показывает высокую эффективность как средство ПВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский FPV-дрон «Бумеранг» показывает высокую эффективность как средство противовоздушной обороны (ПВО). Такую оценку беспилотнику в беседе с ТАСС дал военнослужащий специального подразделения с позывным Гуантанамо.

По его словам, «Бумеранг» используется для перехвата украинских дронов типа «Баба-яга» еще на пути их следования к цели. Боец отметил высокую надежность российского дрона, достигаемую, в частности, благодаря использованию радиопрозрачной текстолитовой рамы.

«Война начинает очень сильно прогрессировать, ушла на четыре шага вперед. Беспилотники сейчас начали замещать очень большое количество других родов войск», — сказал Гуантанамо.

Ранее боец сообщил, что FPV-дрон «Бумеранг» может заменить десять обычных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее агентство со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе рассказало, что «Бумеранг» в зоне специальной военной операции поразил объект Вооруженных сил Украины на расстоянии 57 километров, что стало рекордом по дальности.

    Все новости