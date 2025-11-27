Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:19, 27 ноября 2025Спорт

Спортсменка-чемпионка назвала удивившее ее отличие США от России

Синхронистка Субботина назвала разницу между США и Россией в отношении людей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Варвара Субботина в своем Telegram-канале назвала удивившее ее отличие США от России.

Спортсменка заявила, что самая большая разница между США и Россией для нее — это отношение людей. Она отметила, что в Америке незнакомые люди чаще делают комплименты и улыбаются друг другу, что сильно отличается от российских реалий. Субботина назвала опыт жизни в другой стране позитивным и обогащающим.

Субботина переехала в США вместе с хоккеистом Александром Никишиным, выступающим за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс». Она завершила карьеру в 2024 года.

Субботина пропустила Олимпийские игры в Токио из-за проблем с барабанной перепонкой. Позднее она перенесла операцию на ноге. На счету россиянки четыре победы на чемпионатах мира в группах и комбинации и три золота чемпионатов Европы в соло и дуэтах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    В Пентагоне раскрыли подробности о состоянии пострадавших нацгвардейцев

    Еще один аэропорт России ввел временные ограничения

    В утечке записей переговоров Ушакова и Уиткоффа заподозрили европейские спецслужбы

    В США пригрозили убийством одной категории людей

    Потерявшийся пятилетний мальчик спасся от метели благодаря водителю автобуса

    В Нигерии объявили чрезвычайное положение

    Предсказано скорое выступление Трампа о контакте с пришельцами

    Греф назвал благоприятный для внешней торговли курс доллара

    Спортсменка-чемпионка назвала удивившее ее отличие США от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости