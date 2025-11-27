Спортсменка-чемпионка назвала удивившее ее отличие США от России

Синхронистка Субботина назвала разницу между США и Россией в отношении людей

Многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Варвара Субботина в своем Telegram-канале назвала удивившее ее отличие США от России.

Спортсменка заявила, что самая большая разница между США и Россией для нее — это отношение людей. Она отметила, что в Америке незнакомые люди чаще делают комплименты и улыбаются друг другу, что сильно отличается от российских реалий. Субботина назвала опыт жизни в другой стране позитивным и обогащающим.

Субботина переехала в США вместе с хоккеистом Александром Никишиным, выступающим за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс». Она завершила карьеру в 2024 года.

Субботина пропустила Олимпийские игры в Токио из-за проблем с барабанной перепонкой. Позднее она перенесла операцию на ноге. На счету россиянки четыре победы на чемпионатах мира в группах и комбинации и три золота чемпионатов Европы в соло и дуэтах.