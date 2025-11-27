В Китае поезд сбил 11 человек

В Китайском городе Куньмин в результате наезда поезда на строителей 11 человек погибли. При этом двое получили ранения в результате ЧЕ, сообщил информационный портал finance.sina.cn.

«В результате происшествия 11 человек погибли, двое получили ранения», — говорится в публикации.

После инцидента железнодорожные службы задействовали план реагирования на чрезвычайные ситуации. Также были организованы спасательные работы. К настоящему моменту транспортное сообщение на станции восстановлено, лечение пострадавших осуществляется.

Кроме того, железнодорожное управление выразило соболезнования пострадавшим и искреннее сочувствие семьям погибших. Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области на остановке «Красная горка» грузовой поезд сбил двух женщин. Отмечалось, что обе шли по нерегулируемому переходу.

До этого стало известно, что в Казани двое детей после наезда электропоезда получили травмы, несовместимые с жизнью.