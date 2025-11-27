Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:31, 27 ноября 2025Мир

В Китае поезд сбил 11 человек

В Китае 11 человек погибли при наезде поезда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Китайском городе Куньмин в результате наезда поезда на строителей 11 человек погибли. При этом двое получили ранения в результате ЧЕ, сообщил информационный портал finance.sina.cn.

«В результате происшествия 11 человек погибли, двое получили ранения», — говорится в публикации.

После инцидента железнодорожные службы задействовали план реагирования на чрезвычайные ситуации. Также были организованы спасательные работы. К настоящему моменту транспортное сообщение на станции восстановлено, лечение пострадавших осуществляется.

Кроме того, железнодорожное управление выразило соболезнования пострадавшим и искреннее сочувствие семьям погибших. Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области на остановке «Красная горка» грузовой поезд сбил двух женщин. Отмечалось, что обе шли по нерегулируемому переходу.

До этого стало известно, что в Казани двое детей после наезда электропоезда получили травмы, несовместимые с жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Свидетель раскрыл новые данные о массовых погромах в российском аэропорту

    В Китае поезд сбил 11 человек

    Раскрыто воздействие оргазма на мозг

    Бизнесмены подкупают ВСУ для уничтожения объектов конкурентов на Херсонщине

    Главнокомандующий армией Швеции призвал перестать бояться эскалации с Россией

    Раскрыто задание Белого дома для Дрисколла по Украине

    Покер Мбаппе принес «Реалу» победу в матче Лиги Чемпионов

    Не сдавшая экзамен по русскому языку девочка из Казахстана записала видеообращение

    Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом зла, ненависти и террора»

    ФСБ сорвала подрыв бомбы в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости