Мир
09:51, 27 ноября 2025Мир

В МИД России высказались о визите Уиткоффа в Москву

Рябков заявил, что визит Уиткоффа в Москву остается в силе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву остается в силе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Никаких поводов ставить это под вопрос у меня нет», — сказал политик.

Также Рябков на вопрос о том, ожидает ли Москва, что Уиткофф привезет обновленный вариант американского мирного плана по Украине, отметил, что российская сторона будет работать с теми предложениями, которые спецпосланник сочтет необходимым представить.

При этом дипломат указал, что окончательная дата прибытия американского представителя пока не определена.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что была достигнута предварительная договоренность о визите Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Помимо спецпосланника в Россию также прибудут представители американской администрации, которые имеют отношение к урегулированию украинского конфликта.

