Из жизни
02:00, 28 ноября 2025Из жизни

37-летняя учительница призналась в нескольких изнасилованиях 15-летнего подростка

В Австралии 37-летняя учительница призналась в совращении 15-летнего подростка
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @Karly Rae

Учительница из Австралии призналась в совращении 15-летнего подростка в 2024 году. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Расследование против 37-летней Карли Рэй, которая преподавала в школе города Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, началось весной. Выяснилось, что в октябре 2024 года она начала общаться в социальных сетях с 15-летним подростком, а затем несколько раз занималась с ним сексом. Кроме того, ее обвинили в жестоком обращении с детьми, хранении материалов о насилии над детьми и подстрекательстве ребенка к незаконным сексуальным действиям.

После первого ареста в мае Рэй отвергла обвинения, однако на очередном заседании суда 27 ноября признала себя виновной по всем пунктам. В ходе заседания стало известно, что после ареста женщина заявила на допросе, что считала пострадавшего совершеннолетним. Тем не менее в обнародованных частях их переписки женщина берет на себя вину за сексуальные контакты, предлагает прекратить общение, а затем предлагает встретиться в последний раз. На встречу она обещала «принести свою игрушку».

Адвокат Рэй попросил суд рассмотреть дело в приоритетном порядке, так как полтора месяца назад она родила ребенка. Окончательный приговор бывшей учительнице вынесут в 2026 году.

Ранее бывшую учительницу английского языка из американского штата Небраска приговорили к двум годам условно за совращение юного футболиста. Женщина отвезла юношу к себе домой после выпускного вечера и занялась с ним сексом.

