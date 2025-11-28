В странах Европы мечтают разделить Россию на части, чтобы «повернуть вспять упадок» Старого Света, считает профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
По его словам, европейцы хотят втянуть в это и США.
Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы в конечном итоге что? Противодействовать тому, что происходит в мире. Просто подумайте об их планах!
С его слов, эти мечты связаны с «осознанием собственной слабости и разобщенности», а также они бы позволили Европе использовать нефть, газ и дешевую энергию с российских территорий. При этом Россия знает о таких намерениях и готова к ответу, указал Вольф. «Проблема в том, что этого не предвидится. Они не могут этого сделать. Русские уже все это видят. Но, знаете ли, во всех этих мечтах Европа слишком разобщена. Они хотят контролировать все, но у них нет власти», — заключил экономист.
Их утопические мечты многое о них говорят
Вольф указывал на зависимость Европы от России и ошибки Запада в украинском конфликте
Ранее Ричард Вольф среди прочего указывал, что Европа не может выстраивать архитектуру безопасности без участия России как крупнейшей страны на континенте.
«Я наблюдаю почти нелепый уровень враждебности к России — поток слов, который лишен смысла и с дипломатической точки зрения противоречит сам себе. Это неудачная шутка и, как показала война на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет», — заявлял Вольф.
Экономист утверждал, что при равном партнерстве государств Европейского союза с Россией украинский кризис развивался бы иначе: стороны конфликта смогли бы прийти к соглашению, чтобы закончить боевые действия, исход которых и так был очевиден. «Нельзя исключать Россию, если только вы не считаете, что Россия настолько ослаблена в военном и экономическом плане, что просто ждет, когда ее вытолкнут», — резюмировал Вольф.
Также Вольф называл две, по его мнению, критические ошибки, допущенные Западом. Это недооценка возможностей России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценка силы санкций. Экономист пояснил, что причиной стала чрезмерная самоуверенность западных стран.