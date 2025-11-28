«Их утопические мечты многое о них говорят». Американский профессор заявил, что в Европе хотят разделить Россию на части. Зачем?

Профессор Вольф: Запад намерен преодолеть свой упадок, разделив Россию на части

В странах Европы мечтают разделить Россию на части, чтобы «повернуть вспять упадок» Старого Света, считает профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

По его словам, европейцы хотят втянуть в это и США.

Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы в конечном итоге что? Противодействовать тому, что происходит в мире. Просто подумайте об их планах! Ричард Вольф профессор Массачусетского университета

С его слов, эти мечты связаны с «осознанием собственной слабости и разобщенности», а также они бы позволили Европе использовать нефть, газ и дешевую энергию с российских территорий. При этом Россия знает о таких намерениях и готова к ответу, указал Вольф. «Проблема в том, что этого не предвидится. Они не могут этого сделать. Русские уже все это видят. Но, знаете ли, во всех этих мечтах Европа слишком разобщена. Они хотят контролировать все, но у них нет власти», — заключил экономист.

Их утопические мечты многое о них говорят Ричард Вольф профессор Массачусетского университета

Вольф указывал на зависимость Европы от России и ошибки Запада в украинском конфликте

Ранее Ричард Вольф среди прочего указывал, что Европа не может выстраивать архитектуру безопасности без участия России как крупнейшей страны на континенте.

«Я наблюдаю почти нелепый уровень враждебности к России — поток слов, который лишен смысла и с дипломатической точки зрения противоречит сам себе. Это неудачная шутка и, как показала война на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет», — заявлял Вольф.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Экономист утверждал, что при равном партнерстве государств Европейского союза с Россией украинский кризис развивался бы иначе: стороны конфликта смогли бы прийти к соглашению, чтобы закончить боевые действия, исход которых и так был очевиден. «Нельзя исключать Россию, если только вы не считаете, что Россия настолько ослаблена в военном и экономическом плане, что просто ждет, когда ее вытолкнут», — резюмировал Вольф.

Также Вольф называл две, по его мнению, критические ошибки, допущенные Западом. Это недооценка возможностей России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценка силы санкций. Экономист пояснил, что причиной стала чрезмерная самоуверенность западных стран.