Наука и техника
10:31, 28 ноября 2025Наука и техника

«Космическая связь» построит четыре новых спутника

Гендиректор Волин: «Космическая связь» построит четыре новых спутника
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Компания «Космическая связь» планирует в 2026 году начать строительство четырех новых спутников, заявил на форуме «Цифровой алмаз», проходящем в Якутске с 27 по 29 ноября, гендиректор предприятия Алексей Волин. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о четырех полностью российских космических аппаратах — спутниках «Экспресс-40», «Экспресс-АМУ6», «Экспресс-АМУ51» и «Экспресс-АМУ52». «Мы очень рассчитываем на то, что итоги конкурса мы подведем до конца года. И уже в 2026 году, в самом начале, начнется строительство этих космических аппаратов», — сказал руководитель.

По его словам, до 2030 года будет создано еще семь космических аппаратов.

В октябре российские компании «Геоскан» и «Гонец» сообщили об успешном испытании высокоскоростной передачи данных в S-диапазоне (от двух до четырех гигагерц).

В том же месяце Волин отметил, что для запуска Wi-Fi на российских самолетах необходимо их массовое производство.

    Все новости