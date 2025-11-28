Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:42, 28 ноября 2025Наука и техника

Обнаружен неожиданный способ вернуть утраченное обоняние

Sci Adv: Новое устройство позволяет людям с потерей обоняния распознавать запахи
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mykola Tys / Shutterstock / Fotodom

Ученые представили экспериментальный прибор, который позволяет людям с потерянным обонянием снова различать ароматы — хотя и не за счет восстановления работы обонятельных нервов. Разработанный прототип «переводит» запахи в тактильные сигналы внутри носа, а мозг постепенно учится воспринимать эти ощущения как замену утраченному запаховому сигналу. Исследование опубликовано в Science Advances (Sci Adv).

Устройство состоит из двух элементов: электронного «искусственного носа», который улавливает молекулы запахов, и маленького внутриносового стимулятора, похожего на магнитную клипсу. Когда прибор фиксирует определенный аромат, он преобразует его в цифровой код и передает на стимулятор, который воздействует на тройничный нерв — систему, отвечающую за ощущения тепла, прикосновения и легкого покалывания. В результате человек чувствует не запах, а уникальный «сигнал», который мозг учится различать.

В серии испытаний с участием 65 человек — как с нормальным обонянием, так и с анозмией — большинство участников смогли уловить наличие запаха и отличить один «кодированный» сигнал от другого. Причем эффективность была одинаковой и у тех, кто полностью утратил способность чувствовать запахи. Это показывает, что тройничный нерв может служить надежным каналом передачи информации вместо поврежденной обонятельной системы.

Исследователи считают, что технология пока находится на ранней стадии, однако уже демонстрирует потенциал для создания компактного носимого устройства, которое сможет компенсировать потерю обоняния в повседневной жизни. Следующая задача — расширить количество «кодов» и увеличить точность стимуляции, чтобы пользователи могли различать больше ароматов и быстрее обучаться «новому» способу восприятия запахов.

Ранее ученые обнаружили, что потеря обоняния при болезни Альцгеймера начинается задолго до образования амилоидных бляшек и связана с разрушением нервных волокон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У Зеленского застынет кровь в жилах». На Западе увидели в заявлении Путина бескомпромиссный ультиматум властям Украины

    Российские подростки спланировали подрыв бомбардировщиков на территории воинской части

    Бывший вратарь сборной России по футболу завершил карьеру в 34 года

    Предсказан срок прихода зимы в Москву

    Голый мужчина под наркотиками напал на женщину у отеля в Сочи и попал на видео

    В российском городе рабочий провалился в школьный холл вместе с потолком

    Обнаружен неожиданный способ вернуть утраченное обоняние

    Обнаружена примкнувшая к террористам ИГИЛа россиянка

    Стало известно о готовности США признать новые регионы России

    Во Франции потребовали прекратить помощь Украине после обысков у Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости