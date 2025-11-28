Перенесший несколько инсультов бывший футболист «Спартака» снова попал в реанимацию

Перенесший несколько инсультов бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев снова попал в реанимацию. Об этом ТАСС сообщила его жена Мохира Мухамадиева.

По ее словам, это произошло 15 ноября. «До сих пор находится там, состояние тяжелое», — заявила она.

26 сентября Мухамадиева сообщила ТАСС, что супруга выписали из больницы. «Сейчас он чувствует себя получше. К нам ходят реабилитологи частным образом домой», — отмечала она. В июле Мухамадиева рассказывала, что мужа перевели из реанимации в обычную палату, а состояние его оценивается как тяжелое.

О попадании Мухамадиева в реанимацию стало известно 4 июля. Сообщалось, что бывший футболист находится в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России.

Мухамадиев выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», «Шинник», тульский «Арсенал», «Витязь», «Троицк» и «Росич». На уровне сборных спортсмен провел по одному матчу за Таджикистан и Россию.