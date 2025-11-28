Рейтинг Путина среди россиян изменился

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 77 процентов россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 77 процентов граждан, что на 1 процентный пункт выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о деятельности главы государства высказались 10 процентов респондентов, не определились — 13 процентов.

Кроме того, на 1 процентный пункт изменилось число россиян, доверяющих Путину, увеличившись до 76 процентов. Противоположного мнения придерживаются 13 процентов опрошенных, еще 10 процентов затруднились с ответом на соответствующий вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 21 по 23 ноября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее Путин рассказал о прохождении им ежегодного медицинского осмотра. Обследование заняло почти двое суток. При этом ночевать президенту пришлось в медицинском учреждении. Результат проверки здоровья он описал словами «все хорошо».