Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:08, 28 ноября 2025Россия

Рейтинг Путина среди россиян изменился

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 77 процентов россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 77 процентов граждан, что на 1 процентный пункт выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о деятельности главы государства высказались 10 процентов респондентов, не определились — 13 процентов.

Кроме того, на 1 процентный пункт изменилось число россиян, доверяющих Путину, увеличившись до 76 процентов. Противоположного мнения придерживаются 13 процентов опрошенных, еще 10 процентов затруднились с ответом на соответствующий вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 21 по 23 ноября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее Путин рассказал о прохождении им ежегодного медицинского осмотра. Обследование заняло почти двое суток. При этом ночевать президенту пришлось в медицинском учреждении. Результат проверки здоровья он описал словами «все хорошо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны три причины обысков у главы офиса Зеленского

    Российский рэпер оплатил штрафы и долги на сотни тысяч рублей

    Правительство Индии назвало цель визита Путина

    Россиянам назвали главную популярную тему осени

    Россиянам назвали резко подорожавшие направления для отдыха зимой

    Глава МИД Китая посетит Россию

    Диетолог предупредила об указывающем на зависимость от кофе тревожном сигнале

    «Космическая связь» построит четыре новых спутника

    Ставшим жертвами мошенников россиянам назвали единственный безопасный алгоритм действий

    На заводе в российском городе произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости