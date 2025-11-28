Политолог Еловский назвал попытку Европы сорвать переговоры по Украине агонией

Политолог Дмитрий Еловский в беседе с ТАСС назвал попытку Европы сорвать переговоры по Украине агонией.

Он отметил, что стремление европейских стран очернить усилия США и России демонстрирует бессилие, а заявления политиков и СМИ становятся все более надуманными.

«Чем больше звучит подобных заявлений, тем отчетливее они воспринимаются как агония — попытка прикрыть собственные неудачи и растущее бессилие», — подчеркнул Еловский.

Он напомнил, что на следующей неделе в Москву прилетит высокопоставленная американская делегация, что говорит о выходе переговоров на новый уровень. Визит произойдет на фоне продвижения российских войск на линии соприкосновения, добавил эксперт.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву остается в силе. Он также отметил, что российская сторона будет работать с теми предложениями, которые американский чиновник сочтет необходимым представить.

