Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 28 ноября 2025Экономика

В России помогут роботизировать белорусские заводы

Сучков: Внедрить роботов на предприятиях Белоруссии помогут специалисты из РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Специалисты Центра промышленной роботизации (ЦПР), расположенного в Челябинской области, помогут внедрить промышленных роботов на предприятия свободной экономической зоны «Могилев» в Белоруссии. О подписании соответствующего соглашения первый заместитель гендиректора ЦПР Павел Сучков рассказал агентству ТАСС.

По его словам, в целях реализации договоренностей в ближайшее время на Заводе горного машиностроения и «Могилевлифтмаше» проведут экспресс-аудиты, по итогам которых будут определены точки роботизации и подготовлены дорожные карты.

Отмечается, что соглашение также подразумевает обмен опытом, данными, согласование программ и консультации по тематике роботизации с участием российских специалистов.

Ранее директор Центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константин Трофименко поделился, что в ближайшее десятилетие ключевой тенденцией на стройках страны станет сочетание традиционных и роботизированных технологий, а через 10-15 лет начнется массовая роботизация работы в отрасли. Применение роботов власти рассматривают в том числе как способ справиться с дефицитом кадров в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Польши потребовал объяснений от Украины

    Ким Кардашьян пожалела о перевоплощении в Мэрилин Монро для Met Gala

    Раскрыты предпочтения россиян в сети

    Богатейшая экономика сжалась из-за пошлин Трампа

    Второе тело извлекли из-под завалов на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске

    Раскрыты детали поимки подорвавшего генерала Генштаба России

    Похитившей 68 миллионов рублей экс-вице-премьеру российского региона изменили наказание

    Диетолог назвал самое полезное молоко

    В России помогут роботизировать белорусские заводы

    Подробности продвижения ВС России в Харьковской области раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости