В России помогут роботизировать белорусские заводы

Сучков: Внедрить роботов на предприятиях Белоруссии помогут специалисты из РФ

Специалисты Центра промышленной роботизации (ЦПР), расположенного в Челябинской области, помогут внедрить промышленных роботов на предприятия свободной экономической зоны «Могилев» в Белоруссии. О подписании соответствующего соглашения первый заместитель гендиректора ЦПР Павел Сучков рассказал агентству ТАСС.

По его словам, в целях реализации договоренностей в ближайшее время на Заводе горного машиностроения и «Могилевлифтмаше» проведут экспресс-аудиты, по итогам которых будут определены точки роботизации и подготовлены дорожные карты.

Отмечается, что соглашение также подразумевает обмен опытом, данными, согласование программ и консультации по тематике роботизации с участием российских специалистов.

Ранее директор Центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константин Трофименко поделился, что в ближайшее десятилетие ключевой тенденцией на стройках страны станет сочетание традиционных и роботизированных технологий, а через 10-15 лет начнется массовая роботизация работы в отрасли. Применение роботов власти рассматривают в том числе как способ справиться с дефицитом кадров в России.