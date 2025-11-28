Слуцкий заявил, что желание Каллас очернить РФ граничит с психиатрией

Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, заявил в своем в Telegram-канале, что одержимость Каи Каллас, главы европейской дипломатии, желанием дискредитировать Россию выходит за рамки нормы и напоминает психическое расстройство. По его словам, она обращается к огромной аудитории с искаженными фактами и подтасовкой исторических событий.

Депутат отметил, что Каллас мастерски искажает исторические факты, и привел в пример ее утверждение, будто за последние сто лет ни одна страна не нападала на Россию, тогда как Россия атаковала 19 государств.

«Каллас бредит на многомиллионную аудиторию, полностью извращая факты и фальсифицируя исторические события», — заявил Слуцкий.

По его словам, высокопоставленные деятели европейских столиц, охваченные русофобией, продолжают мешать мирному урегулированию украинского кризиса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас неадекватна. Захарова также предложила Каллас рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства. «Или ей для этого и суток не хватит?» — добавила она.