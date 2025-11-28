Россия
14:28, 28 ноября 2025Россия

Вырос масштаб разрушений после атаки ВСУ на крупнейший портовый город России

Мэр Новороссийска Кравченко: При атаке ВСУ 25 ноября повреждены 227 квартир
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск в ночь на 25 ноября повреждены 34 многоквартирных дома и 227 квартир. О выросшем масштабе разрушений рассказал мэр крупнейшего портового города России Андрей Кравченко в Telegram.

По его словам, также повреждены 48 частных домовладений. «Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат», — рассказал Кравченко.

Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в Южном районе Новороссийска. Так, в доме на улице Мурата Ахеджака пострадали 200 квартир, 5 из них — полностью. Еще 14 квартир повреждены на улице Южной и 7 — в доме на проспекте Дзержинского.

Кравченко рассказал, что осмотр поврежденных объектов ежедневно проводит комиссия из 13 рабочих групп. На данный момент обследовано 275 жилых объектов, в которых проживает 701 человек. Мэр Новороссийска подчеркнул, что это промежуточная информация.

По данным Минобороны России, в ночь на 25 ноября средства противовоздушной обороны сбили над регионами 249 дронов ВСУ, 76 из них уничтожено над Краснодарским краем. Губернатор Вениамин Кондратьев назвал налет одним из самых продолжительных и массированных с начала специальной военной операции. По его словам, самые серьезные последствия зафиксированы в Новороссийске и Геленджике.

