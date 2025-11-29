Спорт
Кучеров повторил редчайшее достижение Овечкина в НХЛ

Хоккеист Кучеров повторил достижение Овечкина в НХЛ по результативным сериям
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Zalubowski / AP

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс».​ Статистика игрока доступна на сайте лиги.

Россиянин в 20-й раз в карьере продлил результативную серию до восьми и более матчей. Он стал четвертым действующим игроком, кому удалось подобное. Кучеров повторил достижение форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Опережают россиян Коннор Макдэвид (22 раза) и Сидни Кросби (21).

Встреча между «Детройтом» и «Тампой» завершилась победой гостей со счетом 6:3.

Ранее сообщалось, что Кучерова назвали лучшим крайним нападающим мира. По итогам прошедшего сезона хоккеист стал обладателем двух престижных индивидуальных наград.

