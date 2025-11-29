Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:23, 29 ноября 2025Бывший СССР

Опубликовано видео сброса авиабомбы по позициям ВСУ

Опубликовано видео сброса авиабомбы ОДАБ-1500 по позициям ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Появилось видео мощного прилета авиабомбы ОДАБ-1500 Вооруженных сил (ВС) России по позициям украинских бойцов. Кадры разместил военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 ликвидировали пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

29 ноября появились видео ударов по танкерам Kairos и Virat. Отмечается, что операция проводилась совместно 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морскими силами страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной танкер повторно атакован у побережья Турции. Ответственность за удары взяла СБУ. Что об этом известно?

    Орбан предрек политическое землетрясение в Европе после одного события

    Спецслужбы Украины признали атаку катерами на танкеры в Черном море

    Особняк сбежавшего с Украины «кошелька» Зеленского обнаружили пустым

    Американский миллиардер построил автономное «убежище для конца света»

    Россиянам рассказали о мощном звездопаде в декабре

    Зеленский заявил об изменении плана обороны

    Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

    Легендарный драматург и обладатель «Оскара» ушел из жизни

    Опубликовано видео сброса авиабомбы по позициям ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости