Опубликовано видео сброса авиабомбы ОДАБ-1500 по позициям ВСУ

Появилось видео мощного прилета авиабомбы ОДАБ-1500 Вооруженных сил (ВС) России по позициям украинских бойцов. Кадры разместил военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 ликвидировали пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

29 ноября появились видео ударов по танкерам Kairos и Virat. Отмечается, что операция проводилась совместно 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морскими силами страны.