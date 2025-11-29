Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:37, 29 ноября 2025Россия

Россиян предупредили о штрафах за гирлянды на окнах

Юрист Хаминский сообщил о штрафах за гирлянды с внешней стороны окна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thalia Ruiz / Unsplash

Россиянам могут грозить штрафы за украшение внешней стороны окон, подъездов, дверей и фасадов новогодними электрическими гирляндами. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он пояснил, что нарушение требований пожарной безопасности может привести к крупным административным штрафам по КоАП РФ — согласно статье 20.4 («Нарушение требований пожарной безопасности»), с граждан могут взыскать до 15 тысяч рублей, а с организации — до 400 тысяч рублей. Кроме того, существует риск быть привлеченным к административной ответственности за нарушение правил содержания жилых домов и самоуправство. Помимо этого, если действия человека при украшении фасадов, дверей и окон привели к порче имущества или навредили здоровью других людей, наступает уголовная ответственность.

Материалы по теме:
Радость на помойку. Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
Радость на помойку.Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
13 декабря 2022
Есть такая традиция Грабли, сено и маринованный огурец: как люди по всему миру создают новогоднее настроение
Есть такая традицияГрабли, сено и маринованный огурец: как люди по всему миру создают новогоднее настроение
31 декабря 2020

Юрист призвал помнить, что фасады, входные двери и окна лестничных пролетов являются общим имуществом собственников помещений в доме. Любые действия по их украшению, согласно жилищному законодательству, должны быть согласованы на общем собрании собственников. Если этого не сделать, то самовольный монтаж декораций считается нарушением прав других владельцев.

Помимо этого, все используемые материалы, и особенно электрогирлянды, должны соответствовать строгим требованиям пожарной безопасности.

Перед украшением подъезда к празднику Хаминский посоветовал жителям согласовать свои инициативы с управляющей организацией или советом дома. Это позволит избежать конфликтов с соседями и юридических проблем.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал, какую гирлянду стоит выбрать и как украсить дом с учетом норм пожарной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подверглась восьмому массированному удару за восемь дней. В этот раз по целям было запущено до 600 дронов и ракет

    Дочь российского губернатора стала жертвой мошенников

    Чиновники из администрации Трампа просили уволить Ермака по одной причине

    ВСУ за сутки потеряли почти 500 военных

    Появились подробности массированной атаки ВСУ на российский город

    В США заявили о готовности Трампа играть жестко в отношении Украины

    Американская газета попыталась оправдать коррупцию на Украине

    Зеленского предупредили о потере его «продюсера»

    Россиян предупредили о штрафах за гирлянды на окнах

    Ермак назвал себя порядочным человеком и заявил об уходе на фронт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости