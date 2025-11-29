Россиян предупредили о штрафах за гирлянды на окнах

Юрист Хаминский сообщил о штрафах за гирлянды с внешней стороны окна

Россиянам могут грозить штрафы за украшение внешней стороны окон, подъездов, дверей и фасадов новогодними электрическими гирляндами. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он пояснил, что нарушение требований пожарной безопасности может привести к крупным административным штрафам по КоАП РФ — согласно статье 20.4 («Нарушение требований пожарной безопасности»), с граждан могут взыскать до 15 тысяч рублей, а с организации — до 400 тысяч рублей. Кроме того, существует риск быть привлеченным к административной ответственности за нарушение правил содержания жилых домов и самоуправство. Помимо этого, если действия человека при украшении фасадов, дверей и окон привели к порче имущества или навредили здоровью других людей, наступает уголовная ответственность.

Юрист призвал помнить, что фасады, входные двери и окна лестничных пролетов являются общим имуществом собственников помещений в доме. Любые действия по их украшению, согласно жилищному законодательству, должны быть согласованы на общем собрании собственников. Если этого не сделать, то самовольный монтаж декораций считается нарушением прав других владельцев.

Помимо этого, все используемые материалы, и особенно электрогирлянды, должны соответствовать строгим требованиям пожарной безопасности.

Перед украшением подъезда к празднику Хаминский посоветовал жителям согласовать свои инициативы с управляющей организацией или советом дома. Это позволит избежать конфликтов с соседями и юридических проблем.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал, какую гирлянду стоит выбрать и как украсить дом с учетом норм пожарной безопасности.