Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:02, 29 ноября 2025Спорт

Тренер «Балтики» показал неприличный жест во время матча и был удален

Тренер «Балтики» Талалаев был удален за неприличный жест арбитру в матче РПЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости

Бывший тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев, ныне возглавляющий калининградскую «Балтику», был удален с матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на 33-й минуте матча, когда Талалаев получил желтую карточку за аплодисменты в адрес арбитра Кирилла Левникова. Причиной стало фиксирование судьей нарушение правил игроком «Балтики».

После этого Талалаев выругался в адрес Левникова и продемонстрировал неприличный жест правой рукой. За это он получил красную карточку и был удален.

Матч, прошедший 29 ноября, завершился со счетом 1:0 в пользу калининградской команды. В следующем туре «Балтика» примет в гостях самарские «Крылья Советов» 7 декабря, днем ранее «Спартак» дома сыграет с «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР арестовали летевших в Россию мужчин

    Названо крайне опасное воздействие уходовой косметики на организм

    Чехи отказались спонсировать производство розовых ракет FP-5 из-за скандала на Украине

    Сын Трампа начал продавать водку

    В Минобороны заявили о сорванной атаке украинских БПЛА

    В Германии пожаловались на уязвимость немецкой экономики

    Зеленский анонсировал решения по урегулированию конфликта

    Над Черным морем засекли самолет-разведчик

    Тренер «Балтики» показал неприличный жест во время матча и был удален

    Умерла 104-летняя блокадница-тиктокерша

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости