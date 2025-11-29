Тренер «Балтики» показал неприличный жест во время матча и был удален

Бывший тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев, ныне возглавляющий калининградскую «Балтику», был удален с матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на 33-й минуте матча, когда Талалаев получил желтую карточку за аплодисменты в адрес арбитра Кирилла Левникова. Причиной стало фиксирование судьей нарушение правил игроком «Балтики».

После этого Талалаев выругался в адрес Левникова и продемонстрировал неприличный жест правой рукой. За это он получил красную карточку и был удален.

Матч, прошедший 29 ноября, завершился со счетом 1:0 в пользу калининградской команды. В следующем туре «Балтика» примет в гостях самарские «Крылья Советов» 7 декабря, днем ранее «Спартак» дома сыграет с «Динамо».