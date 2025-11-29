Спорт
19:39, 29 ноября 2025Спорт

Тренер сборной России раскрыл детали травмы лыжника после нападения Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сорин: Ожидаем точный диагноз Бакурова
Юлия Герасимова (редактор)
Александр Бакуров

Александр Бакуров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лыжник Александр Бакуров, пострадавший от нападения олимпийского чемпиона Александра Большунова, ожидает диагноза врача по поводу возможной травмы ноги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина.

Сорин отметил, что пока точной информации о состоянии Бакурова нет. Он добавил, что они ждут постановки точного диагноза.

Инцидент произошел в полуфинале спринтерской гонки первого этапа Кубка России в Кировске, где Большунов на последнем повороте уперся лыжей в соперника и потерял равновесие. После финиша Большунов подъехал и специально толкнул Бакурова в спину, из-за чего тот упал. После инцидента Бакуров покинул площадку, держась за ногу.

По итогам гонки победителем стал Сергей Ардашев, вторым к финишу пришел Сергей Забалуев, третьим — Павел Соловьев. Бакуров финишировал четвертым, а Большунов — шестым.

