Тренер сборной России раскрыл детали травмы лыжника после нападения Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сорин: Ожидаем точный диагноз Бакурова

Лыжник Александр Бакуров, пострадавший от нападения олимпийского чемпиона Александра Большунова, ожидает диагноза врача по поводу возможной травмы ноги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина.

Сорин отметил, что пока точной информации о состоянии Бакурова нет. Он добавил, что они ждут постановки точного диагноза.

Инцидент произошел в полуфинале спринтерской гонки первого этапа Кубка России в Кировске, где Большунов на последнем повороте уперся лыжей в соперника и потерял равновесие. После финиша Большунов подъехал и специально толкнул Бакурова в спину, из-за чего тот упал. После инцидента Бакуров покинул площадку, держась за ногу.

По итогам гонки победителем стал Сергей Ардашев, вторым к финишу пришел Сергей Забалуев, третьим — Павел Соловьев. Бакуров финишировал четвертым, а Большунов — шестым.

