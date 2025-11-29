В России высказались о переговорной делегации Киева после отставки Ермака

Сенатор Карасин: В переговорах многое зависит от того, с кем они ведутся

В обсуждении мирного урегулирования конфликта на Украине много зависит от того, с кем ведутся переговоры, убежден председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался о переговорной делегации Киева после отставки главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака.

«Будем смотреть, что будет дальше. Потому что от того, с кем ведутся переговоры по урегулированию, от того, насколько чисты эти люди с точки зрения совести, очень многое зависит в плане обсуждения каких-то возможных документов о мирном урегулировании», — отметил Карасин.

28 ноября глава ОП Украины Андрей Ермак подал в отставку. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Отмечается, что в этот день к Ермаку с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Американское издание Axios обратило внимание на то, что глава ОП Украины лишился должности за день до переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Майами. Представители Киева и Вашингтона планировали обсудить план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

22 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя офиса президента (ОП) Андрея Ермака главой делегации на переговорах с США и Россией.

