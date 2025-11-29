Журова оценила нападение Большунова на соперника

Журова: Поведение Большунова неэтично, ему надо работать над собой

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова оценила поведение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который был дисквалифицирован за нападение на соперника Александра Бакурова после финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова отметила, что подобные случаи с Большуновым происходят не в первый раз, поэтому ему необходимо работать над собой. «Это, конечно, неэтичное поведение, Саша мне всегда казался более выдержанным спортсменом. Не дело это», — заявила парламентарий.

29 ноября стало известно, что после финиша спортсмен намеренно налетел сзади на Бакурова, что привело к падению и травме последнего. При этом ранее в забеге контакт с Бакуровым вызвал падение Большунова.

По итогам гонки победителем стал Сергей Ардашев, вторым к финишу пришел Сергей Забалуев, третьим — Павел Соловьев. Бакуров финишировал четвертым, а Большунов — шестым.