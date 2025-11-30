Спорт
Бразильский футболист «Зенита» дал первое интервью на русском языке

Бразильский защитник «Зенита» Нино дал первое послематчевое интервью на русском
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Марсилио Флоренсио Мота Фильо (Нино) дал первое интервью на русском языке после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Его слова приводит пресс-служба футбольного клуба.

Отмечается, что Нино сам предложил, чтобы интервью было проведено на русском языке. Футболист в шутку заявил, что ему в этом нужно помочь и добавил, что постарается проводить все дальнейшие интервью на этом языке.

Нино отметил, что матч выдался тяжелым, однако ему удалось проявить себя. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Ранее Нино отличился в матче против казанского «Рубина», который прошел на стадионе «Газпром Арена» 30 ноября. Команда одержала победу со счетом 1:0.

