Бразильский футболист «Зенита» дал первое интервью на русском языке

Бразильский защитник «Зенита» Нино дал первое послематчевое интервью на русском

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Марсилио Флоренсио Мота Фильо (Нино) дал первое интервью на русском языке после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Его слова приводит пресс-служба футбольного клуба.

Отмечается, что Нино сам предложил, чтобы интервью было проведено на русском языке. Футболист в шутку заявил, что ему в этом нужно помочь и добавил, что постарается проводить все дальнейшие интервью на этом языке.

Нино отметил, что матч выдался тяжелым, однако ему удалось проявить себя. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Ранее Нино отличился в матче против казанского «Рубина», который прошел на стадионе «Газпром Арена» 30 ноября. Команда одержала победу со счетом 1:0.