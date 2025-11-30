Назван фаворит чемпионата России по футболу

Букмекеры назвали петербургский «Зенит» фаворитом чемпионата Мир РПЛ

Букмекеры обновили свои прогнозы на победителя в сезоне-2025/26 турнира Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sports.

Петербургский «Зенит» после победы над казанским «Рубином» со счетом 1:0 назван фаворитом турнира, и коэффициент на его триумф составляет 1.90. На втором месте расположился «Краснодар» с коэффициентом 4.50, а замыкает тройку лидеров московский ЦСКА с показателем 5.00.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. На втором месте идет ЦСКА с 36 очками, а замыкает тройку лидеров «Зенит» с тем же количеством баллов.

30 ноября сине-бело-голубые в домашнем матче обыграл «Рубин» со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена», единственный гол забил петербуржцев защитник Нино.