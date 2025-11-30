Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:25, 30 ноября 2025Спорт

Назван фаворит чемпионата России по футболу

Букмекеры назвали петербургский «Зенит» фаворитом чемпионата Мир РПЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Букмекеры обновили свои прогнозы на победителя в сезоне-2025/26 турнира Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sports.

Петербургский «Зенит» после победы над казанским «Рубином» со счетом 1:0 назван фаворитом турнира, и коэффициент на его триумф составляет 1.90. На втором месте расположился «Краснодар» с коэффициентом 4.50, а замыкает тройку лидеров московский ЦСКА с показателем 5.00.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. На втором месте идет ЦСКА с 36 очками, а замыкает тройку лидеров «Зенит» с тем же количеством баллов.

30 ноября сине-бело-голубые в домашнем матче обыграл «Рубин» со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена», единственный гол забил петербуржцев защитник Нино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые правила утильсбора, дедлайн по уплате налогов и биометрия для мигрантов. Что изменится в России с 1 декабря

    В Госдуме оценили призывы арестовать Зеленского

    Стало известно о помощи Сийярто с переводом на встрече Путина и Орбана

    Минобороны отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Россией

    Умеров назвал встречу с США успешной

    Украинец сбежал в Польшу благодаря отошедшему в туалет пограничнику

    Российские войска улучшили позиции у села Шахово

    Экс-премьер Украины задался вопросом о Зеленском

    Назван фаворит чемпионата России по футболу

    Дуров запуситил новый проект Cocoon на блокчейне TON

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости