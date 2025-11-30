Орбан предрек землетрясение в политике после признания ЕС поражения Украины. Он предложил сделать из республики буферную зону

Орбан: Признание поражения Украины вызовет землетрясение в политике ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что признание европейскими странами поражения Киева в конфликте станет событием, которое вызовет землетрясение в политике Евросоюза.

Политик также ожидает волну отставок тех, кто препятствовал скорому завершению боевых действий на Украине.

Признание, что эта война проиграна, и мы не будем ее продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике. И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По словам Орбана, после этого станет очевидно, что условия мирного соглашения 2022 года, подписание которого сорвалось из-за давления стран Запада, были значительно выгоднее для Украины, чем нынешние.

Орбан высказался о судьбе послевоенной Украины

Премьер-министр Венгрии заявил, что после окончания боевых действий наиболее оптимальным вариантом послевоенного устройства Украины стало бы ее превращение в буферную зону между Россией и НАТО. Подобный вариант политик назвал «единственным возможным долгосрочным решением проблемы».

По его словам, именно на этом принципе должен строиться европейский послевоенный порядок. Кроме того, он считает, что Украине придется пойти на территориальные уступки России, которые будут утверждены на международной мирной конференции. Орбан добавил, что границы послевоенной Украины должны проходить к западу от этой линии и заканчиваться на восточном фланге НАТО.

В октябре Орбан также заявил, что не хотел бы вступления «оставшейся части Украины» в Евросоюз после окончания конфликта. Вместо этого она могла бы максимум стать стратегическим партнером объединения.

[Мы хотели бы], чтобы государства-члены ЕС не вступали в отношения членства с той Украиной, которая останется после войны, не приносили войну в ЕС, не усылали деньги из ЕС, а всегда заключали с Украиной соглашения, которые на пользу ей, но не ставят под угрозу нас Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Орбана раскритиковали за визит в Кремль

28 ноября Орбан с официальным визитом посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава венгерского правительства заявил, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Орбан посетил Москву и встретился с Путиным без европейского мандата и согласования с европейскими коллегами.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что правительство страны осуществляет самостоятельную внешнюю политику. Он добавил, что Будапешту не нужно разрешение Евросоюза на переговоры с Россией.

Нам, венграм, не требуется разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или еще кого-то для участия в переговорах за рубежом. Нравится это Брюсселю или нет, но мы проводим суверенную внешнюю политику Петер Сийярто Глава МИД Венгрии

Орбан выступил с предложением к Путину по Украине

Орбан предложил Путину Венгрию в качестве площадки для переговоров по Украине. По словам главы венгерского правительства, Будапешт заинтересован в мире и искренне надеется, что недавно обнародованные мирные инициативы к нему приведут.

Украина — это сосед Венгрии. Поэтому Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Политик подчеркнул, что встреча с Путиным дает возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров и содействовать успешному завершению мирного процесса.

Орбан также оценил переговоры с президентом России в Москве, назвав их успешными. «Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — написал он.