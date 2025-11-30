Россиянин поставил почти 2,5 миллиона рублей на матч с участием «Зенита»

Клиент букмекерской конторы (БК) поставил почти на 2,5 миллиона рублей на матч 17-го тура Российской Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Об этом сообщают «Ведомости».

Россиянин собрал экспресс из десяти событий с общим коэффициентом 4,53. Он включил в него пари на то, что «Зенит» не проиграет.

Большинство ставок клиентов были сделаны именно на победу «Зенита» — на это приходится более 99 процентов от общего объема пари на исход матча. По прогнозам букмекеров и аналитиков, фаворитом в этой встрече считается «Зенит». Коэффициент на победу команды из Санкт-Петербурга составляет 1,35, что примерно соответствует 71 проценту вероятности.

Ранее сообщалось, что клиент букмекерской компании выиграл 1,5 миллиона рублей, поставив 100 рублей на девять спортивных событий. Россиянин собрал экспресс, куда вошли восемь футбольных матчей и один теннисный поединок.