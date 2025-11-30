Спорт
Российская биатлонистка пошутила над нападением Большунова на соперника

Биатлонистка Метеля пошутила над нападением лыжника Большунова на Бакурова
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Виктория Метеля

Виктория Метеля. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российская биатлонистка Виктория Метеля в своем Telegram-канале прокомментировала нападение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на соперника Александра Бакурова после финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске.

«Парни, ну признайтесь, что в этот момент вы жалеете, что за спиной у вас нет винтовки», — пошутила спортсменка.

После финиша Большунов намеренно налетел сзади на Бакурова, что привело к падению и травме последнего. За это Большунова дисквалифицировали. При этом ранее в забеге сам контакт с Бакуровым вызвал падение Большунова.

По итогам забега победу одержал Сергей Ардашев, вторым стал Сергей Забалуев, третьим — Павел Соловьев. Бакуров финишировал четвертым, а Большунов — шестым.

