У Большунова сломалось крепление во время гонки

У лыжника Большунова сломалось крепление во время гонки на Кубке России

У трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова﻿ сломалось крепление во время гонки на 15 километров классическим стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске﻿. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Недалеко от отметки 13,8 километра спортсмен споткнулся, и у него сломалось крепление на лыже. Починка заняла около 45 секунд, после чего Большунов смог продолжить гонку. Ранее по той же причине с дистанции снялся другой лыжник — Савелий Коростелев﻿.

29 ноября Большунов стал участником скандала. После финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем он намеренно налетел сзади на соперника Александра Бакурова, что привело к падению и травме последнего.

За это Большунова дисквалифицировали.