В Польше показали карту Украины без Крыма

Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время шоу

Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время выпуска развлекательного шоу The Floor. Об этом сообщает Telegram-канал «Честные новости Украины».

В викторине, где участники должны были угадывать страны по контурам, полуостров был отображен отдельно от Украины. Крым выделили отдельным цветом.

В 2024 году стало известно, что на Украине выпустили учебник без Крыма на карте. Автор учебника принесла извинения. Она также предложила школьникам выделить 15 минут на уроке и нарисовать Крым на карте самостоятельно.

Также в декабре 2024 года студия «Квартал 95», чьим совладельцем был президент Украины Владимир Зеленский, в рекламе новогоднего выпуска передачи показала карту Украины без Крыма в составе.