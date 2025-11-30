Интернет и СМИ
В Польше показали карту Украины без Крыма

Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время шоу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время выпуска развлекательного шоу The Floor. Об этом сообщает Telegram-канал «Честные новости Украины».

В викторине, где участники должны были угадывать страны по контурам, полуостров был отображен отдельно от Украины. Крым выделили отдельным цветом.

В 2024 году стало известно, что на Украине выпустили учебник без Крыма на карте. Автор учебника принесла извинения. Она также предложила школьникам выделить 15 минут на уроке и нарисовать Крым на карте самостоятельно.

Также в декабре 2024 года студия «Квартал 95», чьим совладельцем был президент Украины Владимир Зеленский, в рекламе новогоднего выпуска передачи показала карту Украины без Крыма в составе.

