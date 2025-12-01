Забота о себе
1 декабря 2025

Девушка попала в больницу из-за безобидного напитка

Блогерша попала в больницу из-за стеклянной трубочки в напитке
В Великобритании известная в TikTok блогерша Бризи О'Брайен рассказала, что попала на операционный стол из-за безобидного напитка. На историю девушки обратило внимание издание Daily Mail.

О'Брайен рассказала, что причиной серьезных проблем со здоровьем стал кусочек стеклянной трубочки для напитков. Он упал в стакан, и девушка его случайно проглотила. Сначала она решила не обращать на это внимание, но через несколько часов у нее изо рта пошла кровь.

В больнице блогерше назначили сканирование МРТ, показавшее, что осколок прошел через пищевод и застрял в желудке. О'Брайен срочно доставили в операционную, ввели в наркоз, но практически сразу разбудили. Оказалось, что пока ее готовили к операции, осколок прошел в тонкий кишечник. «Мне сказали, что раз стекло прошло через пищевод и желудок, то ничего страшного уже не случится. Также посоветовали следить за кровотечением и в течение двух дней проверять фекалии», — рассказала девушка.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова рассказала о риске заразиться ленточными червями в быту. По ее словам, чаще всего заражение происходит через больных животных.

    Девушка попала в больницу из-за безобидного напитка

